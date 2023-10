Loher Weg Unfall im Morgengrauen: Auto erfasst E-Bike-Fahrer in Fockbek Von Frank Höfer | 09.10.2023, 10:23 Uhr Die Polizei in Fockbek musste am Montagmorgen zu einem Unfall im Ort ausrücken. Foto: dpa up-down up-down

Unfälle mit E-Bikes nehmen bundesweit zu – einer ereignete sich am Montag, 9. Oktober, in Fockbek bei Rendsburg. Schuld war laut Polizei eine Autofahrerin, die in den Loher Weg abbiegen wollte.