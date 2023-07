Das auf einem Hinterhof abgestellte Auto nach dem Aufbruch. Foto: Privat up-down up-down Tatort: Alte Kieler Landstraße Diebe schlagen in Rendsburg Autoscheibe ein – und entwenden Tasche mit Geld Von Frank Höfer | 13.07.2023, 15:25 Uhr

Bei einem Autoaufbruch am Mittwoch, 12. Juli, in der Rendsburger Schleife wurde eine Tasche entwendet. Das Fahrzeug stand in einem Hinterhof an der Alten Kieler Landstraße.