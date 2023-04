Wie attraktiv ist Rendsburg in puncto Einkaufen und Aufenthaltsqualität? Eine großangelegte Befragung gibt darauf nun Hinweise. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down 111 deutsche Städte im Vergleich Umfrage zur Innenstadt: Bei diesen Punkten fällt Rendsburg komplett durch Von Aljoscha Leptin | 18.04.2023, 14:45 Uhr

Bei einer großen Umfrage haben Passanten in 111 deutschen Städten die Attraktivität der Innenstadt bewertet. In einigen Kategorien kommt Rendsburg dabei besser als der Durchschnitt weg – in anderen Bereichen fällt das Urteil der Befragten ernüchternd aus.