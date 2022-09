Professor Dr. Ulrich Hase (links) erhielt am Dienstag aus den Händen von Ministerpräsident Daniel Günther den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein. Foto: Frank Peter up-down up-down Ehemaliger Landesbeauftragter Großes Herz für behinderte Menschen: Ulrich Hase aus Rendsburg erhält Verdienstorden Von Matthias Hermann | 27.09.2022, 18:26 Uhr

Der höchste Orden Schleswig-Holsteins wurde am Dienstag in Kiel an drei Bürger verliehen. Professor Dr. Ulrich Hase erhielt die Auszeichnung als Anerkennung für sein großes Engagement für Menschen mit Behinderung.