Martin und Ioana Klopf waren in Lwiw, als der Luftalarm losging. Nachdem dieser aufgehoben wurde, spielten Musiker am offenen Fenster für die Passanten. Foto: Klopf / Montage: Bonacker up-down up-down Kriegseindrücke aus Lwiw Plötzlich Sirenen: So erlebten zwei Rendsburger einen Luftalarm in der Ukraine Von Aljoscha Leptin | 27.10.2022, 17:07 Uhr

Das Rendsburger Ärzte-Paar Martin und Ioana Klopf brachte Hilfsgüter in ein Krankenhaus. In zwei Tagen erlebten sie drei Mal Luftalarm. Eigentlich soll man dann zum Schutz vor möglichen Bomben in einen Schutzraum gehen. Doch das war nicht möglich.