Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf eine junge Frau in Rendsburg. Wie Polizeisprecher Michael Heinrich auf Nachfrage mitteilte, habe eine 25-jährige Frau Anzeige erstattet. Sie gibt an, am Donnerstag, 5. Oktober, um 22.05 Uhr im Neuwerk von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Die Angreifer hätten sich ihr von hinten genähert und an der Kleidung des Opfers gezerrt. Die Frau fiel zu Boden, konnte sich jedoch befreien und flüchten.

In sozialen Medien war von einer versuchten Vergewaltigung die Rede. „Ob es sich um ein Sexualdelikt gehandelt hat, können wir derzeit weder bestätigten noch dementieren“, sagte der Sprecher weiter. Der Vorfall hat sich den Angaben zufolge im Bereich zwischen Paradeplatz und Lilienstraße abgespielt. Anschließend soll die Frau bei einem Pizza-Lieferdienst in der Grafenstraße erschienen sein und um Hilfe gebeten haben.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter Tel. 04331/208-450 zu melden.