Guten Morgen, Rendsburg! Überbleibsel aus dem Urlaub sorgen für Kleine Erholung im Alltag Eine Kolumne von Landeszeitung | 31.08.2023, 05:55 Uhr Ein Erinnerung, die den Urlaub lebendig hält. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Ein Griff in die Mittelkonsole des Autos kann einen schlagartig in Urlaubsstimmung zurückversetzen. Das stellte eine Frau aus der Kanalregion fest, als sie sich gerade wieder an den Arbeitsalltag gewöhnte.