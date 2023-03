Kadir Cayir vor seinem neuen Restaurant an der Walter-Zeidler-Straße. Foto: Kadir Bey & Four Rooms up-down up-down Orientalisches Essen Feinkost statt Döner: Kadir Cayir eröffnet türkisches Restaurant „Kadir Bey“ in Osterrönfeld Von Aljoscha Leptin | 06.03.2023, 16:43 Uhr

Orientalische Spezialitäten will Kadir Cayir in seinem neuen Restaurant anbieten. Er ist kein Unbekannter in der Osterrönfelder Gastronomieszene: Vor der Corona-Krise hat er den „O‘felder“ geleitet.