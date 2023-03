Mit dem Dackel im Homeoffice? In Rendsburg ist der Trend zum Haustier während der Pandemie nicht durchgeschlagen. Foto: imago/D. Maehrmann up-down up-down Leben mit Hund in Rendsburg Dackel, Pudel oder Mops: Zahl der Hundehalter trotz Corona und Homeoffice stabil Von Lutz Timm | 24.03.2023, 11:57 Uhr

Mehr Zeit zu Hause: Die Zahl der Hunde in deutschen Haushalten ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Ein Trend, der an Rendsburg vorbeigegangen ist – das zeigen zumindest die aktuellen Zahlen.