Polizei sucht Zeugen Trickdiebstahl in Büdelsdorf: Falsche Dachdecker stehlen Geld und Schmuck Von Lutz Timm | 16.06.2023, 16:31 Uhr

Dreister Diebstahl: Am Freitag, 16. Juni, haben sich zwei Männer in Büdelsdorf als Handwerker ausgegeben und sich so Zugang zu einem Haus verschafft. Die Täter entwendeten einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen.