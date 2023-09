Anfängerkurs im Video Mermaiding-Kurs in Rendsburg: Schwimmen wie eine Meerjungfrau Von Marie Gloe | 01.09.2023, 12:45 Uhr Logo NEO

Meerjungfrauen schwimmen in Kindergeschichten. Die Fabelwesen aus dem Meer gibt es aber aber auch „in echt“ zu sehen. „Mermaiding“, der Trend zum Meerjungfrauenschwimmen, wird in SH populärer. Mit der Kamera waren wir bei einem Anfängerkurs in Rendsburg dabei und am Ende wagt Reporterin Marie den Selbstversuch, mit der Flosse zu tauchen.