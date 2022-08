Das Traumschiff „Amadea“ kurz vor Erreichen der Schiffsbegrüßungsanlage in Rendsburg. Foto: Horst Becker up-down up-down ZDF-Serienschiff im Nord-Ostsee-Kanal Das einzig wahre Traumschiff: „Amadea“ nimmt Kurs auf das Baltikum Von Horst Becker | 31.08.2022, 14:39 Uhr

Der schwimmende Hauptdrehort der ZDF-Serie passierte erneut Rendsburg und die Eisenbahnhochbrücke. Die Leute an Land reagierten begeistert und zückten so ziemlich alles, was fotografieren kann.