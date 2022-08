Höher als die erlaubten vier Meter? Die Beamten nehmen auf der B77 Maß. FOTO: Frank Höfer up-down up-down Kanaltunnel Rendsburg Transporter mit Schrott löst Höhenkontrolle aus – das ist die Strafe für den Fahrer Von Frank Höfer | 19.08.2022, 12:54 Uhr

Ein mit gepressten Autos beladener Lkw hat am Freitag, 19. August, die Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel ausgelöst. Ein Stück der Fracht war verrutscht. So lief der Polizeieinsatz ab.