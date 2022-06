Die Polizei musste die A7 für vier Stunden sperren. FOTO: IMAGO/Fotostand Höhe Alt Duvenstedt Tödlicher Unfall: 19-jähriger Motorradfahrer verunglückt auf der A7 Von Aljoscha Leptin | 19.06.2022, 12:14 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 7.50 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg. Die Autobahn musste anschließend in Richtung Süden für etwa vier Stunden gesperrt werden. Ein langer Stau war die Folge.