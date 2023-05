Beim Flugzeugabsturz in Hohn starben zwei Menschen. Die Untersuchungen zur Unglücksursache laufen. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Reaktionen und Zeugenbericht Tödlicher Flugzeugabsturz: In Hohn beginnt die Verarbeitung des Unglücks und | 16.05.2023, 14:53 Uhr Von Rainer Krüger Aljoscha Leptin | 16.05.2023, 14:53 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Militärflughafen in Hohn kamen am Montag, 15. Mai, zwei Personen ums Leben. Am Tag danach beginnt im Ort jetzt die Verarbeitung des Unglücks. Es gibt Angebote, um die Trauer auszudrücken.