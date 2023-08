Nichts geht mehr: Seit Donnerstagmorgen ist die Schwebefähre in Rendsburg außer Betrieb. Archivfoto: Frank Höfer up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal (NOK) Technischer Defekt: Schwebefähre in Rendsburg kurzfristig außer Betrieb Von Lutz Timm | 03.08.2023, 09:00 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Schwebefähre in Rendsburg stand still: Wegen eines technischen Defekts war die Fähre über den NOK am Donnerstagmorgen, 3. August, kurzfristig außer Betrieb.Das war der Grund.