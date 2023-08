43. Aalversuperdaag Tanz, Tratsch, Tombola: Das Dorffest lockte die Fockbeker nach draußen Von Horst Becker | 13.08.2023, 17:39 Uhr Die „Dance Kids Fockbek“ unter der Leitung von Theresa Röckendorf begeisterten die Besucher. Foto: Horst Becker up-down up-down

Am zweiten Wochenende im August ist in Fockbek Feiern angesagt. Das 43. Dorffest litt nur am Samstag unter zum Teil starkem Regen. Davor und danach gab es nichts, was die gute Laune trübte.