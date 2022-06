Der Preisvergleich an der Esso-Tankstelle in Rendsburg zeigt es. Gegenüber dem 31. Mai (von links) wurde der Spirtpreis am 1. Juni deutlich gesenkt. Inzwischen ist die Senkung insbesondere beim Diesel weitgehend rückgängig gemacht.

FOTO: Fotos Rainer Krüger/Montage Ulrich Nobis