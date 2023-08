Die 114 Meter lange Superyacht „Cosmos“ wurde am Mittwoch, 30. August, von den Schleppern „Bülk“ und „Holtenau“ von Kiel nach Schacht-Audorf gebracht. Gegen 12 Uhr passierte der Schleppverband die Fährstelle Sehestedt.

Die Yacht wurde von der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf gebaut und lief am 8. März vom Stapel. In Kiel wurde der Rohbau danach von Lürssen-Mitarbeitern ausgerüstet und kehrt jetzt für die Endarbeiten nach Schacht-Audorf zurück. Als die Yacht zum bislang letzten Mal auf dem NOK zu sehen war, befand sie sich noch im Rohbau.

Die Werft informierte darüber, dass die „Cosmos“ die erste Lürssen-Yacht ist, die mit Brennstoffzellentechnologie ausgestattet ist. Brennstoffzellen wandeln die chemische Energie eines Brennstoffs direkt in elektrische Energie und Wärme um.

Eigner soll ein Japaner sein

Die 114,2 Meter lange, 18 Meter breite und 6999 Tonnen schwere Yacht wurde unter anderem vom australischen Industriedesigner Marc Newson gestaltet, der auch das Gehäuse der Apple Watch entworfen hat. Medienberichten zufolge soll die Superyacht mehr als 350 Millionen Euro kosten, die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Der Eigentümer soll aus Japan kommen.