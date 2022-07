Sie kündigten das Projekt Ende April noch medienwirksam an: Frederik Fischer (Neulandia), Joschka Weidemann (Wirtschaftförderung), Alexander Söbbing (Rendsburg Tourismus und Marketing), Dennis Krabbenhöft (Werkstätten Materialhof), Anke Samson (Rendsburg Tourismus und Marketing) und Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (von links) im Co-Working-Space. Mittlerweile wurden die Pläne verworfen. FOTO: Horst Becker (Archiv) / Montage: Nobis up-down up-down „Summer of Pioneers“ fällt aus 20 Großstädter sollten Rendsburg besser machen – doch der Plan fällt ins Wasser Von Aljoscha Leptin | 08.07.2022, 09:44 Uhr

Beim „Summer of Pioneers“ sollten Großstädter ihr Home-Office für sechs Monate nach Rendsburg verlegen und günstigen Wohnraum bekommen. Im Gegenzug sollten sie Ideen entwickeln, was man in der Stadt besser machen könnte. Das Projekt scheiterte an einem entscheidenden Detail.