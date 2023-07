Klaus Jürgen B. aus Fockbek wird weiterhin vermisst. Das teilte die Polizei am Freitag, 28. Juli, mit. Am Montagvormittag hatte er seiner Frau gegen 10 Uhr gesagt, dass er zum Arzt fahren würde. Dort kam der 69-Jährige allerdings nie an.

Polizeisprecher Sönke Petersen erklärte, dass man bereits mit Hundestaffel und Drohnen-Team nach dem Mann gesucht habe. Doch bislang gebe es noch keine neuen Hinweise auf seinen Verbleib.

Drei Stunden lang Suche im Wald

Bei einer großen Aktion am Mittwoch beteiligten sich auch Feuerwehrleute aus Fockbek und Hohn an der Suche. Mit etwa 40 Einsatzkräften waren sie in einem Waldstück aktiv. Dabei kam auch eine Drohne mit integrierter Wärmebildkamera zum Einsatz. Etwa drei Stunden lang lief die Suche nach Klaus Jürgen B. in dem Wald. Ohne Erfolg. Schließlich musste der Einsatz wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen werden, berichtet Michael Baarth, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Fockbek.

Drei Stunden lang suchte die Feuerwehr in einem Waldstück nach dem Vermissten. Foto: Feige / Feuerwehr Hohn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Klaus Jürgen B. dürfte mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs sein und bedarf ärztlicher Hilfe, teilt die Polizeidirektion Neumünster mit. „Als der Vermisste das Haus am Montag verließ, hatte er einen rot-weiß-blau-schwarz-karierten Pullover an, eine dunkle Jeanshose und beige Turnschuhe“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen.

Klaus Jürgen B. (69) aus Fockbek. Foto: Polizei Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zeugen sollen direkt den Notruf 110 wählen

Der Vermisste hat schwarze kurze Haare, trägt einen Vollbart, hat eine schlanke Figur und ist etwa 1,80 Meter groß. Wer den 69-Jährigen gesehen hat oder sonstige Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich unter dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.