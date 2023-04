Kein Zug, kein Fahrgast - der Bahnhof in Rendsburg ist gähnend leer am Freitagmorgen. Grund: der Streik bei der Deutschen Bahn. Foto: Christina Köhn up-down up-down Warnstreik bei der Bahn Leerer Bahnhof in Rendsburg: Züge stehen still, doch nach Kiel gehts trotzdem Von Christina Köhn | 21.04.2023, 09:44 Uhr

Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) läuft in ganz Deutschland. Bis zum Nachmittag stehen die Züge still – auch in Rendsburg. Doch das betrifft nicht jeden Reisenden. Hier erfahren Sie, welche Verbindungen bestehen bleiben und wann der nächste Zug fährt.