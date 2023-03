Bei der Warnstreik-Demo am 8. März waren 700 Teilnehmer durch Rendsburg gezogen.. Archivfoto: Aljoscha Leptin up-down up-down Tarifstreit im öffentlichen Dienst Streik an den Rendsburger Kitas: Gewerkschaft GEW organisiert Aktionen am 24. März Von Rainer Krüger | 23.03.2023, 16:09 Uhr

Für mehr Lohn sollen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am 24. März in Rendsburg auf die Straße gehen. Dazu ruft die Gewerkschaft GEW auf. Der Appell zum Warnstreik richtet sich an die kommunalen Kitas.