Rückblick auf den letzten Klimastreik im September 2022: Rund hundert Teilnehmer demonstrierten in Rendsburg. Fridays for Future Klimastreik in Rendsburg: Hier müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen Von Christina Köhn | 02.03.2023, 18:26 Uhr

Die Verkehrswende steht im Fokus des Klimastreiks von „Fridays for Future“ in Rendsburg. Die Route der Demonstration verläuft dafür am Freitag, 3. März über wichtige Straßen. Das kann für Behinderungen sorgen.