Ansichten aus der guten alten Zeit: Die Milchbar am Jungfernstieg mit der Weissen Brücke davor. Foto: Museen im Kulturzentrum up-down up-down Stadtgeschichte von Rendsburg Die Milchbar am Jungfernstieg – hier traf man sich auf einen Eisbecher Von Martin Westphal | 19.06.2023, 11:24 Uhr

In einem Reiseführer von 1962 wurde sie das „propere Milch-Lustschlösschen“ genannt: Erinnerungen an die legendäre Milchbar am Jungfernstieg in Rendsburg.