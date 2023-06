Laut dieser Zeichnung aus dem Jahr 1826 von Anton Ludwig Meinung könnte das Schloss in Rendsburg im Jahr 1560 so ausgesehen haben. Foto: Museen im Kulturzentrum Rendsburg up-down up-down Stadtgeschichte von Rendsburg Holstengraf Hinrich I. zieht in die Stadt: Die Burg auf der Eiderinsel wird zum Schloss Von Martin Westphal | 15.06.2023, 14:11 Uhr

Einst stand auf dem Schlossplatz in Rendsburg ein Schloss. Doch der Umzug in die Residenz nach Gottorf beendete die Glanzzeit der Stadt. 1718 wurde es abgerissen. Heute ziert ein Brunnen den Platz in der Innenstadt.