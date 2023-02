An diesem Stehtisch verbringen Busfahrer frierend ihre Pausen: Jens Resech (Betriebsrat Transdev, von links) mit den Busfahrern Rainer Wendt, Carsten Kluck, Sven Purra, Jasim Mohammed und Georg Cimiega (Fahrdienstleiter Transdev Nord). Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Kein Raum zum Aufwärmen Stadt verwehrt Container mit Pausenraum: Busfahrer frieren am Rendsburger Zob Von Aljoscha Leptin | 12.02.2023, 15:30 Uhr

Regen und Kälte sind für Busfahrer in Rendsburg Gift. Am Zob gibt es für sie nämlich keine Gelegenheit, sich in der Pause aufzuwärmen. Die Unternehmen Transdev und Graf Recke bemühen sich seit gut anderthalb Jahren um eine Lösung. Ohne Erfolg.