Umwege für Autofahrer Straßensperrungen: Neue Baustellen in Brekendorf, Holzbunge und Todenbüttel Von Aljoscha Leptin | 22.10.2023, 15:05 Uhr

Zum Start in die neue Woche stehen an mehreren Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde Straßensperrungen an. Hier gibt es die Termine und die Umleitungsempfehlungen.