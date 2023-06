Knapp ein Drittel der Wahlberechtigten gaben bei der Nachwahl zum Kreistag Rendsburg-Eckernförde im Wahlkreis 22 (Eckernförde-Nord) ihre Stimme ab. Ein Wahllokal befand sich in der Bürgerbegegnungsstätte der Awo. Foto: Arne Peters up-down up-down Kommunalwahl 2023 Nachwahl in Eckernförde: SPD-Kandidatin Anke Göttsch gewinnt Direktmandat im Wahlkreis 22 Von Christina Köhn | 11.06.2023, 19:26 Uhr

Fast vier Wochen ist es her, dass die Menschen in Eckernförde bei der Kommunalwahl ihre Stimmzettel in die Wahlurnen geworfen haben. Nun mussten sie im Wahlkreis Eckernförde-Nord noch einmal ran. Die Nachwahl für den Kreistag Rendsburg-Eckernförde stand an.