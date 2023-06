Kamen gerne zum Fotoshooting in die Rendsburger Sparkassen-Filiale am Röhlingsplatz: Nele Reinhardt und Teddy, ihr Husky-Schäferhund. Foto: Alexander Keppler up-down up-down Lesungen, Haustier-Fotoshooting Sparkasse Mittelholstein: Mit neuem Konzept sollen Filialen erhalten bleiben Von Alexander Keppler | 15.06.2023, 16:00 Uhr

Freies W-LAN und ein gemütlicher Platz zum Schnacken: Mit neuen Angeboten will die SparkasseMittelholstein die Menschen zurück in die „Nachbarschaftsfilialen“ holen. Am Röhlingsplatz inRendsburg gibt es zum Beispiel Lesungen und Haustier-Fotoshootings.