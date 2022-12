Einer der Standorte, die von der Änderung der Öffnungszeiten betroffen sind: Die Filiale an der Hollerstraße in Büdelsdorf. Foto: Horst Becker up-down up-down Büdelsdorf/Westerrönfeld Einschränkungen für Kunden: Sparkasse ändert Öffnungszeiten im SB-Bereich Von Landeszeitung | 13.12.2022, 16:28 Uhr

Die Sparkasse Mittelholstein passt angesichts der Energiekrise in Deutschland die Öffnungszeiten der SB-Bereiche an. Auch Automatensprengern will man auf diese Weise das Handwerk legen. Hier gibt es alle Infos zu den betroffenen Standorten und den neuen Öffnungszeiten.