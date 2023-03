Möglicher Standort: Das Gebäude des ehemaligen Sozialkaufhauses „Mehrwert“ an der Kieler Straße steht leer. Foto: Frank Höfer up-down up-down Gespräche mit Diakonie Altholstein Einkaufen für Bedürftige in Rendsburg: Neuer Anlauf für ein Sozialkaufhaus Von Frank Höfer | 28.02.2023, 09:03 Uhr | Update vor 48 Min.

Immer mehr Menschen mit geringem Einkommen versorgen sich in Sozialkaufhäusern. Rendsburg hat seit Juni 2022 keins mehr. Das will die Politik ändern – und hat einen klaren Auftrag an das Rathaus formuliert.