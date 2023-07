In ihrem Beratungsbüro in der Rendsburger Innenstadt stehen allerhand Produkte zum Anfassen. Die passenden Erklärungen dazu geben Marvin und Laura Bern von der Firma „Energiekonzepte Deutschland“. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Neueröffnung in der Innenstadt Solarlösungen für Rendsburg: Beratungsbüro eröffnet am 12. August Von Christina Köhn | 29.07.2023, 15:27 Uhr

Im Gegensatz zu anderen Immobilien stand diese in der Rendsburger Innenstadt nicht lange leer. Ein Beratungsbüro für Solarlösungen folgt auf den Strandladen in der Hohen Straße. Inhaber Laura und Marvin Bern verraten, was die Kunden erwartet.