Andress Huf ist einer der Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt des Autohauses Huf. Drei bis fünf Wochen warten Kunden dort im Moment auf einen Termin. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Urlaubszeit in Rendsburg So lange müssen Autobesitzer auf einen Termin in einer Werkstatt warten Von Michelle Ritterbusch | 27.07.2023, 06:43 Uhr

Wenn das Auto kaputtgeht, ist das bitter. Noch ärgerlicher: Wenn das Fahrzeug in der Urlaubszeit nicht mehr fahrtüchtig ist. Das Problem: Auch in den Kfz-Werkstätten in Rendsburg und Büdelsdorf ist aktuell Urlaubszeit.