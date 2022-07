Schaden im Hohlraum eines Brückenpfeilers der Rader Hochbrücke: Die Detailaufnahmen aus dem Sommer 2013 leiteten die Teilsperrung der Hochbrücke ein. Seitdem wird das Bauwerk engmaschiger als früher kontrolliert. FOTO: LBV/Leptin up-down up-down 50 Jahre Rader Hochbrücke Schockfotos unter der A7: So kamen 2013 die schweren Betonschäden ans Licht Von Frank Höfer | 15.07.2022, 14:08 Uhr

Hiobsbotschaft mitten in der Reisewelle: Am 26. Juli 2013 wird die Rader Hochbrücke für Lkw gesperrt. Grund sind schwere Schäden im Beton. Im zweiten Teil der Serie „50 Jahre Rader Hochbrücke“ blicken wir zurück auf die schwärzesten Wochen in der Geschichte des Bauwerks.