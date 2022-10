Fähre Hohenhörn: Zur Erntezeit ist sie ein probates Transportmittel für schweres Gerät. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down E-Wende auf dem Nord-Ostsee-Kanal Sparsam, kraftvoll, leise: So fahren sich die neuen NOK-Hybridfähren Von Frank Höfer | 17.10.2022, 14:26 Uhr

Zwei der neuen Hybridfähren für den Nord-Ostsee-Kanal sind bereits im Betrieb. Das dritte Schiff soll am Anleger Nobiskrug in Rendsburg eingesetzt werden. Wir sind auf der Fähre „Arlau“ in Hohenhörn mitgefahren.