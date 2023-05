Kurz nach dem Absturz des Flugzeuges in Hohn war die Rauchsäule über der Kirche vom Edeka-Parkplatz zu erkennen. Foto: Privat up-down up-down Zwei Tote nach Flugzeugabsturz Bestürzung in Hohn: So erlebten Anwohner das Unglück auf dem Flugplatz Von Christina Köhn | 15.05.2023, 18:48 Uhr | Update vor 18 Min.

Am Montagmittag sind zwei Piloten bei einem Flugzeugabsturz in Hohn ums Leben gekommen. Das tragische Unglück sorgte in der Gemeinde für große Bestürzung.