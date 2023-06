Eines der Mini-Häuser schwebt nahe dem Imbiss durch den Himmel in Sehestedt. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Wohnen am Nord-Ostsee-Kanal Siedlung „Ufer 75“ wächst: Zwei weitere Tiny Houses für Sehestedt Von Sabine Sopha | 16.06.2023, 17:02 Uhr

Zwei weitere Tiny Houses sind in Sehestedt eingetroffen und in einer spektakulären Aktion aufgestellt worden. Sie stehen direkt am Nord-Ostsee-Kanal (NOK). Der Einzug der ersten Gäste verzögert sich jedoch.