Josephine Riefenthaler und Dunja Pohlmann (r.). vom Modehaus I.D.Sievers haben sich gemeinsam mit ihrer Chefin Nadine Jacobsen für das Motto „Harry Potter“ entschieden und das Schaufenster in Rendsburg entsprechend gestaltet. Foto: Christina Köhn up-down up-down Wettbewerb vom SHMF Schaufenster in Rendsburg: I.D.Sievers und Atelier de Art und Wies entführen nach London Von Christina Köhn | 01.08.2023, 10:28 Uhr

Rote Doppeldeckerbusse, die Flagge „Union Jack“, King Charles und natürlich Harry Potter: Es gibt viele Dinge, die an London erinnern. Einige davon finden sich in den Schaufenstern in Rendsburg wieder. Und nun stehen die Gewinner des passenden SHMF-Wettbewerbes fest.