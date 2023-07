Das Orchester des Schleswig-Holstein-Musik-Festivals überzeugte in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf das Publikum. Der Kanadier Ryan Shao (von links) und Jeremias Preisler (Deutschland) an der Violine sowie Jackson McCay (USA) an der Viola und Ailen Klosko (Argentinien) am Violoncello.

Foto: Reinhard Frank up-down up-down