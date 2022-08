Beim Konzert in Büdelsdorf stand Yuki Takebayashi an der Tuba besonders im Mittelpunkt. Weil er Geburtstag hatte, wurde für ihn „Happy Birthday“ angestimmt. FOTO: Reinhard Frank up-down up-down Schleswig-Holstein Festival Orchestra SHMF in Büdelsdorf: Tea-Time-Konzert mit vielfältigem Musik-Genuss Von Reinhard Frank | 07.08.2022, 17:23 Uhr

Wenn es 17 Uhr wird, gönnen sich die Briten traditionell etwas Gutes - und trinken Tee. Mit seinen Tea-Time-Konzerten knüpft das Schleswig-Holstein Musik Festival an die Sitte an. Der Auftritt am Sonnabend, 6. August, bot einiges für Musik-Feinschmecker.