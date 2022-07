Die Zuschauer zeigten sich begeistert von dem Auftritt des „STEHGREIF.orchesters“. FOTO: Reinhard Frank up-down up-down „NordArt“ in Büdelsdorf SHMF-Konzert der besonderen Art – tosender Applaus von 1100 Zuschauern Von Reinhard Frank | 24.07.2022, 13:39 Uhr

30 Musiker spielten am Samstagabend auf dem „NordArt“-Gelände in Büdelsdorf. Es gab viele Stilbrüche, Musikrichtungen wurden bunt gemischt, die Musiker gingen ins Publikum. Bei den meisten Zuschauern kam das richtig gut an.