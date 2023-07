Saisonauftakt für das Festival Orchestra auf dem Schiffbrückenplatz in Rendsburg. Foto: Reinhard Frank up-down up-down SHMF 2023 in Rendsburg Klassik neben Wochenmarkt: Junge Musiker aus 31 Nationen starten in den Konzertsommer Von Reinhard Frank | 09.07.2023, 10:19 Uhr

Klassische Klänge direkt neben dem Wochenmarkt – das gab es am Samstag in Rendsburg zu sehen und zu hören. Das Schleswig-Holstein Festival Orchestra startete in die Proben- und Konzertsaison.