SH Netz Cup 2023 in Rendsburg Großbritannien hängt alle ab – Zuschauer am Kreishafen feiern die Marathon-Ruderer Von Frank Höfer/Horst Becker | 17.09.2023, 17:24 Uhr Mit vereinten Kräften trägt der Achter aus Großbritannien das Boot ans Ufer. Und ein Athlet hat noch die Kraft für die Siegerfaust. Foto: Frank Höfer up-down up-down

Gut gelaunte Zuschauer, erschöpfte Ruderer – der 23. SH Netz Cup hatte es in sich. Viel los war am Sonntag nicht nur am Kreishafen in Rendsburg, sondern auch in Schülp b. Rendsburg und Westerrönfeld.