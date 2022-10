Raspelkurze Haare: Stefanie Heinzmann hat ihren Look verändert - ihre unverwechselbare Stimme aber nicht. Foto: SH Netz/Jörg Wohlfromm up-down up-down SH Netz Cup 2022 Zugaben im Mantel: So lief der Auftritt von Stefanie Heinzmann in Rendsburg Von Frank Höfer | 01.10.2022, 14:13 Uhr

Das Showprogramm beim 22. SH Netz Cup hat es wieder in sich. Am Freitagabend ließ es die Schweizerin Stefanie Heinzmann am Rendsburger Kreishafen krachen. Am Samstagabend folgt „ClockClock“.