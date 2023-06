Auf dem SH Netz-Gelände an der Eider wurde das offizielle Programm zum SH Netz Cup 2023 vorgestellt - inklusive einer Rudertour für die Sponsoren und dem Ministerpräsidenten Daniel Günther auf der Eider. Foto: Christina Köhn up-down up-down SH Netz Cup im September Großes Ruderevent am NOK: Diese weltberühmte Band wartet auf die Besucher Von Christina Köhn | 23.06.2023, 15:25 Uhr | Update vor 5 Min.

Bereits zum 23. Mal findet der SH Netz Cup am Kreishafen in Rendsburg statt. Und in diesem Jahr wird es beim Rudermarathon sieben musikalische Acts geben und noch mehr Unterhaltung und Aktionen für Kinder.