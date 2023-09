Spitzensport und Amateure Ruderevent auf dem NOK: Das erwartet die Besucher beim SH Netz Cup 2023 in Rendsburg Von Horst Becker | 11.09.2023, 08:29 Uhr Das Drachenboot mit Mitarbeitern der SH Netz AG wird von Andreas Sick, Organisator der Drachenbootrennen, trainiert und gesteuert. Die Drachenbootrennen gehören zu den Höhepunkten des SH Netz Cups 2023 auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg. Foto: Horst Becker up-down up-down

Der Deutschland-Achter will sich beim Rudermarathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal bestmöglich präsentieren. Das ist aber längst nicht alles, was der SH Netz Cup 2023 in Rendsburg zu bieten hat.