SH Netz Cup 2023 in Rendsburg „Danke für Dein Lebenswerk“ – Daniel Günther ehrt einen der Gründer des Ruder-Marathons Von Frank Höfer | 15.09.2023, 21:32 Uhr Beim „Welcome Abend“ gemeinsam auf der Bühne (von links): Ministerpräsident Daniel Günther, Matthias Boxberger (SH Netz), Sportjournalist Jürgen Muhl und Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projekt GmbH. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Der SH Netz Cup 2023 ist eröffnet. Ministerpräsident Daniel Günther fand am Freitagabend in Rendsburg ganz persönliche Worte für einen Mann, der den Auftakt leider nur am Bildschirm verfolgen konnte.