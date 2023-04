Wartungsarbeiten: Die Schwebefähre pausiert. Foto: Frank Höfer up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal Schwebefähre Rendsburg: Schlechtes Wetter erschwert Wartungs- und Reparaturarbeiten Von Frank Höfer | 13.04.2023, 17:07 Uhr

In den Schulferien rund um Ostern steht die Rendsburger Schwebefähre still. Stahlbauer und Elektriker haben gut zu tun, um die Mängelliste abzuarbeiten. Am 20. April soll der Pendelbetrieb wieder starten.