Nord-Ostsee-Kanal Batterie defekt: Schwebefähre Rendsburg fällt bis Donnerstag aus – mindestens Von Frank Höfer | 24.01.2023, 14:54 Uhr

Die Pannenserie der neuen Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal hält an. Jetzt trat bei Testfahrten ein Fehler in der Notstromversorgung auf. Ein Ersatzteil wird in wenigen Tagen erwartet.